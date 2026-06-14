Кировчане могут подать заявление на получение налоговых льгот в МФЦ

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кировской области могут подать заявление на получение налоговых льгот в центрах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировчане могут получить льготы по транспортному и земельному налогам, а также по НДФЛ. Подать заявление можно в МФЦ. С начала 2026 года специалисты приняли более 3200 таких заявлений. Такая услуга предоставляется бесплатно. Результат становится доступным в течение 30 рабочих дней.

«С перечнем льготных категорий, пакетом необходимых документов и размерами льгот можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ Кировской области», – говорится в сообщении.