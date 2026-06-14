В Кирове 88-летней женщине с диабетом не выдавали бесплатное лекарство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 88-летней местной жительнице с диабетом не выдавали бесплатное лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

У кировчанки с сахарным диабетом проблемы с сердцем. Горожанке нужно постоянно принимать препарат «Юперио». Это лекарство должны выдавать бесплатно. В аптеке при поликлинике такого препарата не было. Кроме того, женщине не выдавали тест-полоски к глюкометру.

Тогда родственники женщины обратились за помощью в Народный фронт. Организация направила обращение в Минздрав Кировской области.

«После этого пенсионерке выдали аналог препарата и расходники нужной фирмы», – говорится в сообщении.