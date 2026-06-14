В Кирово-Чепецке за 6 млн рублей благоустроят территорию школы №6

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В Кирово-Чепецке планируют благоустроить территорию школы №6, на эти цели потратят около 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти объявили аукцион по поиску подрядчика. Подать заявки можно до четверга, 18 июня. Начальная цена контракта составляет около 6 млн рублей. Подрядчик должен будет уложить новый асфальт на площади более 1350 квадратных метров. Кроме того, победитель аукциона установит новые бордюры, поднимет горловины колодцев и выполнит ряд других работ.

Летом 2025 года в школе №6 сделали капремонт. В здании заменили окна и двери, привели в порядок кабинеты, а также отремонтировали главный вход. Кроме того, для образовательного учреждения купили новую мебель и оборудование. На эти цели потратили более 27 млн рублей.