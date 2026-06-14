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НовостиОбщество14 июня 2026 11:02

Еще 376 кировчан стали почетными донорами России

За пять месяцев заготовили более 3,5 тысячи литров крови
Алексей ЕЛАГИН
Еще 376 кировчан стали почетными донорами России

Еще 376 кировчан стали почетными донорами России

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почетными донорами России стали еще 376 жителей Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В воскресенье, 14 июня, в Кировском центре крови прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Эти награды получили четыре человека.

Ранее на Театральной площади провели выездную донорскую акцию. Кровь сдавали на базе мобильного комплекса. В мероприятии приняли участие сотрудники МФЦ, студенты и представители Минздрава.

За пять месяцев удалось заготовить более 3,5 тысячи литров цельной донорской крови, а также 2,5 тысячи единиц тромбоцитов. За это время провели более 7 тысяч донаций.

«Почетными донорами России стали 376 кировчан», – говорится в сообщении.