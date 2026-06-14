Еще 376 кировчан стали почетными донорами России Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почетными донорами России стали еще 376 жителей Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В воскресенье, 14 июня, в Кировском центре крови прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Эти награды получили четыре человека.

Ранее на Театральной площади провели выездную донорскую акцию. Кровь сдавали на базе мобильного комплекса. В мероприятии приняли участие сотрудники МФЦ, студенты и представители Минздрава.

За пять месяцев удалось заготовить более 3,5 тысячи литров цельной донорской крови, а также 2,5 тысячи единиц тромбоцитов. За это время провели более 7 тысяч донаций.

«Почетными донорами России стали 376 кировчан», – говорится в сообщении.