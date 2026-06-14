Хотела отдохнуть в Абхазии: кировчанка перевела мошенникам 16 тысяч рублей

Кировчанка заплатила мошенникам 16 тысяч рублей за номер в отеле в Абхазии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 33-летней жительницы Кирова 16 тысяч рублей под предлогом бронирования номера в отеле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В одной из социальных сетей кировчанка увидела рекламу отеля в Абхазии. Цена горожанке понравилась. Женщина перешла по ссылке и оставила заявку на бронирование. Через некоторое время от нее потребовали внести полную предоплату. Кировчанка заплатила 16 тысяч рублей через банковское приложение.

«Но вместо документов она получила сообщение, что перевод якобы заблокирован службой безопасности банка, ей выслан новый QR-код, и оплату нужно повторить», – говорится в сообщении.

Жительница Кирова поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.