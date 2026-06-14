На дороге Оричи – Коршик установят пункт весогабаритного контроля для грузовиков

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На автодороге Оричи – Коршик планируют установить пункт весогабаритного контроля для грузовиков. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Как сообщалось ранее, на автодороге Оричи – Коршик планируют отремонтировать участок протяженностью более семи километров. На эти цели выделили 130 млн рублей. Движение грузовиков по дороге ограничили. Планируется, что ремонт завершится до 30 сентября.

Позднее кировский губернатор рассказал, что поручил полностью привести в порядок дорогу в течение трех лет. По его словам, необходимо также определить место и установить пункт весогабаритного контроля для большегрузов. Как пояснил руководитель региона, такие меры позволят сохранить качество дороги.