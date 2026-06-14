В Кировской области 34 тысячи мужчин проверили свое репродуктивное здоровье

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области 34 тысячи мужчин прошли диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пройти такое обследование может каждый житель Кировской области в возрасте от 18 до 49 лет. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. Обследование проводят для того, чтобы предупредить и вовремя обнаружить заболевания, которые способны повлиять на зачатие, течение беременности и послеродовой период.

«С начала диспансеризации оценку репродуктивного здоровья прошли более 34 100 мужчин», – говорится в сообщении.

У 30 238 человек не обнаружили никаких патологий. У них определена первая группа здоровья. У 3549 человек обнаружили факторы риска развития репродуктивных заболеваний. У них определена вторая группа здоровья. Этим людям нужна консультация для детального обследования и устранения факторов риска. Еще у 323 мужчин выявили заболевания репродуктивной системы. Пациенты консультируются с урологом Перинатального центра для организации необходимого лечения.