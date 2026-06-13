Ремонт Оричевской детской музыкальной школы завершится в 2027 году

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Ремонт Оричевской детской музыкальной школы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области

В субботу, 13 июня, губернатор Александр Соколов встретился с педагогами Оричевской музыкальной школы. В настоящее время в двухэтажном здании ведется капитальный ремонт. Работы выполняют в рамках национального проекта «Семья».

«Работы идут, здание полностью обновится, появится новый концертный зал», – сказал Соколов.

В музыкальной школе работают шесть отделений. Там учатся 210 детей. В образовательном учреждении работают 24 преподавателя. Планируется, что реконструкция музыкальной школы завершится в 2027 году.