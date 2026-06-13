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НовостиОбщество13 июня 2026 14:16

В Кировской области мужчина незаконно охотился на бобра: суд вынес приговор

Жителю Кировской области вынесли приговор за незаконную охоту на бобра
Алексей ЕЛАГИН
Жителю Кировской области вынесли приговор за незаконную охоту на бобра

Жителю Кировской области вынесли приговор за незаконную охоту на бобра

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области местному жителю вынесли приговор за незаконную охоту на бобра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства охраны окружающей среды.

В апреле мужчина добыл бобра. При этом у него не было ни разрешения, ни охотничьего билета. Все произошло в закрытые сроки охоты. Дело рассматривал мировой суд. Жителя Кировской области на год запретили охотиться.

В Минэкологии добавили, что ущерб животному миру от действий мужчины составил 18 тысяч рублей.

«В случае отказа гражданина от добровольного оплаты ущерба министерство обратится с иском в суд», – заключили в ведомстве.