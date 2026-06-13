В Кировской области мужчина незаконно охотился на бобра: суд вынес приговор

Жителю Кировской области вынесли приговор за незаконную охоту на бобра Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области местному жителю вынесли приговор за незаконную охоту на бобра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства охраны окружающей среды.

В апреле мужчина добыл бобра. При этом у него не было ни разрешения, ни охотничьего билета. Все произошло в закрытые сроки охоты. Дело рассматривал мировой суд. Жителя Кировской области на год запретили охотиться.

В Минэкологии добавили, что ущерб животному миру от действий мужчины составил 18 тысяч рублей.

«В случае отказа гражданина от добровольного оплаты ущерба министерство обратится с иском в суд», – заключили в ведомстве.