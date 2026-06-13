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НовостиПроисшествия13 июня 2026 13:00

Угрожали и требовали денег: мошенники украли у кировчанина 214 тысяч рублей

Житель Кирова испугался угроз со стороны мошенников и лишился 214 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Житель Кирова испугался угроз со стороны мошенников и лишился 214 тысяч рублей

Житель Кирова испугался угроз со стороны мошенников и лишился 214 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Мошенники украли у жителя Кирова 1986 года рождения 214 тысяч рублей под предлогом компенсации за сбои на сайте интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В сети мужчина нашел предложения платного оказания интимных услуг. Кировчанин выбрал девушку и связался с ней по указанным контактам. После непродолжительного общения горожанин передумал. Далее на связь с мужчиной вышел незнакомец с кавказским акцентом. Звонивший заявил, что действия кировчанина привели к сбоям на сайте. Для решения проблем собеседник потребовал перевести деньги. В противном случае он пригрозил некими «мерами».

«Восприняв угрозу расправы реальной, житель Кирова несколькими переводами отправил 214 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Однако после очередного требования денег мужчина решил обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.