Семь километров дороги Оричи – Коршик отремонтируют за 130 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На автодорогу Оричи – Коршик планируют отремонтировать участок протяженностью более семи километров, на эти цели выделили 130 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Губернатор Александр Соколов рассказал, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Руководитель региона добавил, что по этому поводу властям поступает множество обращений от жителей. При этом, как пояснил губернатор, устранить дефекты на объекте недостаточно.

«Люди просили – мы сделали. Начинаем ремонт дороги Оричи – Коршик», – сказал Соколов.

В порядок приведут участок протяженностью более семи километров. На выполнение работ дополнительно выделили 130 млн рублей. Движение грузовиков по дороге ограничили. Планируется, что ремонт завершится до 30 сентября.