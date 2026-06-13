В Кикнурском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину: на него завели дело

В Кировской области пьяный мужчина на «семерке» насмерть сбил женщину Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кикнурском районе местного жителя 1955 года рождения подозревают в убийстве женщины по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

В полицию обратился житель села Кокшага. Мужчина рассказал, что на берегу пруда нашел тело своей сестры 1971 года рождения с телесными повреждениями. Житель Кировской области начал искать родственницу, когда выяснилось, что она не ночевала дома. Накануне женщина находилась в компании на берегу пруда. Там ее и нашли мертвой.

Полицейские осмотрели место происшествия. Они нашли участников импровизированного пикника, предшествовавшего трагедии. Выяснилось, что пьяный мужчина пытался выехать на дорогу на своей «семерке». Двигаясь задним ходом, водитель сбил женщину. В результате пострадавшая скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.