С начала года мошенники украли у жителей Кировской области 624,6 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 624,6 млн рублей с начала 2026 года Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 624,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1772 жителя Кировской области. Общая сумма ущерба составила 624,6 млн рублей. Аферисты представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка и других организаций. При этом для связи преступники использовали не только мобильную связь, но и мессенджеры. Они отправляли людям фотографии поддельных документов. Нередко к преступлениям привлекали курьеров.

«В ходе совершения преступления мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 624 иска о взыскании денег с дропперов и 32 иска о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием мошенников.