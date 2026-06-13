Ремонт моста через реку Чумовицу в Юрьянском районе начнется в конце июля

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Ремонт моста через реку Чумовицу в Юрьянском районе планируют начать в конце июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В День России, 12 июня, губернатор Александр Соколов работал в Юрьянском районе. Руководитель региона осмотрел ход подготовительных работ по ремонту моста. Объект находится на улице Ленина в Юрье. Сооружение возвели еще в 70-х годах. Оно находятся в изношенном состоянии. Улица, где находится мост, является центральной. Подрядчик, который отремонтирует мост, найден. Ремонт начнется в конце июля.