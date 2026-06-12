В Кировской области 24 человека получили золотые знаки ГТО

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области 24 человека получили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Награды получили люди разных возрастов. Среди них были как школьники, так и ветераны спорта. Церемония награждения прошла в областном правительстве. Золотые знаки получили мастера спорта, педагоги, сотрудники предприятий и госслужащие. Среди награжденных также были и семейные династии: Зорины, Сивковы, Веснины. Эти люди все вместе выполняют нормативы, а также пропагандируют здоровый образ жизни.