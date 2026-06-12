Россельхознадзор зафиксировал зарастание 8 га сельхозземель в Кировской области

Фото: Россельхознадзор

В Слободском районе зафиксировали зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более восьми гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели мониторинг спутниковых снимков двух участков, а также выездное заседание. Оказалось, что эта территория зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Таким образом владельцы земли нарушили законодательство. собственникам участков объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.