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НовостиОбщество12 июня 2026 14:03

Россельхознадзор зафиксировал зарастание 8 га сельхозземель в Кировской области

Речь идет о двух участках в Слободском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Россельхознадзор

Фото: Россельхознадзор

В Слободском районе зафиксировали зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более восьми гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели мониторинг спутниковых снимков двух участков, а также выездное заседание. Оказалось, что эта территория зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Таким образом владельцы земли нарушили законодательство. собственникам участков объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.