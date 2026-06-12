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НовостиПроисшествия12 июня 2026 13:01

В Белохолуницком районе мужчина выложил в сеть интимные фото знакомой: его будут судить

Житель Кировской области пойдет под суд за распространение порно со знакомой
Алексей ЕЛАГИН
Житель Кировской области пойдет под суд за распространение порно со знакомой

Житель Кировской области пойдет под суд за распространение порно со знакомой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белохолуницком районе 39-летнего местного жителя обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле житель Кировской области разместил в социальной сети интимные фото своей знакомой, хотя она своего согласия на это не давала.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Кроме того, он раскаялся в содеянном.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.