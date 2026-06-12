В Белохолуницком районе мужчина выложил в сеть интимные фото знакомой: его будут судить

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В Белохолуницком районе 39-летнего местного жителя обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В апреле житель Кировской области разместил в социальной сети интимные фото своей знакомой, хотя она своего согласия на это не давала.
Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Кроме того, он раскаялся в содеянном.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.