В Белохолуницком районе мужчина выложил в сеть интимные фото знакомой: его будут судить

Житель Кировской области пойдет под суд за распространение порно со знакомой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белохолуницком районе 39-летнего местного жителя обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле житель Кировской области разместил в социальной сети интимные фото своей знакомой, хотя она своего согласия на это не давала.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Кроме того, он раскаялся в содеянном.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.