Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1515 сообщений за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 5 по 10 июня специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1515 сообщений. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Уржумского и Кирово-Чепецкого районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Обращения, которые поступили от людей, направили в органы власти, а также в и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось оперативно решить.

Так, в Кирове ликвидировали свалки Новомакарьевском кладбище и на улице Лепсе, 38. На улице Шинников и Дзержинского благоустроили территорию после выполнения земляных работ. В Ленинском Шабалинского района устранили утечку на сетях водоснабжения на улице Советской.