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НовостиОбщество12 июня 2026 12:26

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1515 сообщений за неделю

Часть проблем решили оперативно
Алексей ЕЛАГИН
Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1515 сообщений за неделю

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1515 сообщений за неделю

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 5 по 10 июня специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1515 сообщений. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Уржумского и Кирово-Чепецкого районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Обращения, которые поступили от людей, направили в органы власти, а также в и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось оперативно решить.

Так, в Кирове ликвидировали свалки Новомакарьевском кладбище и на улице Лепсе, 38. На улице Шинников и Дзержинского благоустроили территорию после выполнения земляных работ. В Ленинском Шабалинского района устранили утечку на сетях водоснабжения на улице Советской.