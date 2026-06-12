В День России в Кирове отслужили молебен в честь князя Александра Невского

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В День России, 12 июня, в Кирове отслужили молебен в честь созидателя российской государственности князя Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Молебен прошел на площади Александра Невского. Он посвящен дню рождения князя. В мероприятии приняли участие священнослужители, общественные патриотические организации, прихожане, а также жители и гости Кирова. Они возложили цветы к памятнику князя.

Губернатор Кировской области Александр Соколов напомнил, что Александр Невский по выбору жителей нашей страны стал именем России. Руководитель региона назвал князя главным историческим деятелем всех эпох.

«Великий князь Александр Невский защищал нашу землю, защищал наших людей, дал возможность нашей стране выжить, окрепнуть и при его преемниках, великих князьях московских, стать великим государством, которое занимает одну шестую часть Земли», – сказал Соколов.