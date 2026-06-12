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НовостиОбщество12 июня 2026 10:46

В Кирове установили рекорд по развертыванию самого большого триколора

Его площадь составляет 1700 квадратных метров
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В День России, 12 июня, в Кирове установили рекорд по развертыванию самого большого триколора. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На Театральной площади развернули единое полотно российского флага. Его площадь составляет 1700 квадратных метров. Это событие стало рекордным. В нем приняли участие более 3,5 тысячи человек.

Кроме того, на Театральной площади состоялась массовая зарядка. Ее провели в рамках регионального проекта «Спорт для всех. Кировская область». Он направлен на вовлечение людей в систематическое занятие физкультурой и спортом.