Суд обязал компанию убрать свалку на Северном Кольце в Кирове

Фото: пресс-служба Минэкологии Кировской области

Суд обязал одно из предприятий убрать свалку твердых коммунальных отходов на Северном Кольце в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства охраны окружающей среды.

Ведомство подало иск в Первомайский районный суд Кирова. Минэкологии потребовало ликвидировать свалку на земельном, принадлежащем одной из компаний. Мусор организация не убирала.

Суд удовлетворил требования министерства. Компанию обязали до 1 сентября 2026 года ликвидировать свалку.

«В случае неисполнения решения в срок будет начислена неустойка», – говорится в сообщении.