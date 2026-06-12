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НовостиОбщество12 июня 2026 9:30

Суд обязал компанию убрать свалку на Северном Кольце в Кирове

Иск подало Минэкологии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минэкологии Кировской области

Фото: пресс-служба Минэкологии Кировской области

Суд обязал одно из предприятий убрать свалку твердых коммунальных отходов на Северном Кольце в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства охраны окружающей среды.

Ведомство подало иск в Первомайский районный суд Кирова. Минэкологии потребовало ликвидировать свалку на земельном, принадлежащем одной из компаний. Мусор организация не убирала.

Суд удовлетворил требования министерства. Компанию обязали до 1 сентября 2026 года ликвидировать свалку.

«В случае неисполнения решения в срок будет начислена неустойка», – говорится в сообщении.