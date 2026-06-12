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НовостиПроисшествия12 июня 2026 8:03

Возили по улицам и били разными предметами: двух кировчан задержали за похищение человека

Двух человек обвиняют в похищении 26-летнего парня в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Двух человек обвиняют в похищении 26-летнего парня в Кирове

Двух человек обвиняют в похищении 26-летнего парня в Кирове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 25-летнему и 39-летнему местным жителям предъявили обвинение в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 10 июня. Около одного из домов в 3-м Опытном переулке кировчане похитили 26-летнего местного жителя. Сообщники незаконно удерживали молодого человека в автомобиле и возили по улицам областного центра. При этом фигуранты угрожали кировчанину и били различными предметами по телу.

«Через некоторое время молодой человек смог освободиться и скрыться от фигурантов, после чего незамедлительно обратился в полицию и рассказал о произошедшем», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов заключили под стражу. Его сообщник находится под домашним арестом. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.