Соколов поздравил жителей Кировской области с Днем России

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В пятницу, 12 июня, губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей с Днем России. Об этом руководитель региона написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, этот праздник наполняет людей любовью к Родине, а также вдохновляет на новые свершения и победы.

«Сегодня каждый из нас с особой гордостью ощущает себя частью великой державы, чувствует неразрывную связь с судьбой огромной страны», – написал Соколов.

Губернатор добавил, что в Кировской области были и есть много патриотов. Как пояснил глава региона, речь, в частности, идет о людях, вставших на защиту Отечества.

Именно любовь к нему всегда была и остается главной движущей силой наших побед на протяжении веков.

«Мы должны быть достойными этого великого наследия, вместе строить будущее России. С праздником!», – заключил Соколов.