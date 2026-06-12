На улицах Кирово-Чепецка снова появились светильники

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

На улицы Кирово-Чепецка были возвращены светильники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2025 году в Кирово-Чепецке установили более 550 светильников различной формы. Они появились в сквере «Река времени» и в исторической части города. Кроме того, еще два больших шара установили у здания ЗАГСа.

«Это стало красивым подарком бизнеса к 70-летию города», – говорится в сообщении.

Поздней осенью большинство сферических светильников демонтировали. Их отправили на хранение. Остальные приборы остались на газонах. Позднее подрядчик вернул шары на свои места и подключил систему к питанию.

В настоящее время в рабочем состоянии находятся около 75% приборов.

«Остальные нуждаются в замене ламп и ремонте. Налаживание системы декоративной подсветки продолжается», – рассказали в администрации.