В Кирове трагически завершились поиски пропавшей 15-летней девочки

В Кирове нашли мертвой пропавшую 15-летнюю девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове нашли мертвой пропавшую девочку 2011 года рождения. Об этом сообщили в местном отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 15-летняя девочка пропала во вторник, 9 июня. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Сообщалось, что девочка была одета в белую футболку с черными рукавами, черные широкие брюки, белые кроссовки и черную кепку.

Позднее стало известно, что девочку нашли. К сожалению, она мертва. О причинах смерти подростка не сообщается. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.