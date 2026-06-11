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НовостиОбщество11 июня 2026 9:24

Девять жителей Кировской области оштрафовали за публикацию данных об атаках ВСУ

Еще девять административных дел рассматривают суды
Алексей ЕЛАГИН
Девять жителей Кировской области оштрафовали за публикацию данных об атаках ВСУ

Девять жителей Кировской области оштрафовали за публикацию данных об атаках ВСУ

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области девять жителей привлекли к административной ответственности за публикацию данных о последствиях атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Согласно решению областной антитеррористической комиссии, запрещено публиковать любую информацию об атаках беспилотников и их последствиях, которая позволяет определить место и характер повреждений. Однако в апреле некоторые люди нарушили это требование. Они распространяли данные о последствиях атаки БПЛА на Кирово-Чепецк.

«При этом расходившиеся по социальным сетям сообщения содержали заведомо недостоверную общественно значимую информацию, которой придавался вид достоверной», – рассказали в полиции.

Как пояснили в ведомстве, такие действия создают угрозу общественной безопасности. Правоохранители нашли 18 человек, нарушивших закон. Девять человек уже наказали. Четверых кировчан оштрафовали на 30 тысяч рублей, еще пятерых жителей других муниципалитетов – на 15 тысяч. Остальные девять административных дел рассматривают суды.