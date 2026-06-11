Девять жителей Кировской области оштрафовали за публикацию данных об атаках ВСУ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области девять жителей привлекли к административной ответственности за публикацию данных о последствиях атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Согласно решению областной антитеррористической комиссии, запрещено публиковать любую информацию об атаках беспилотников и их последствиях, которая позволяет определить место и характер повреждений. Однако в апреле некоторые люди нарушили это требование. Они распространяли данные о последствиях атаки БПЛА на Кирово-Чепецк.

«При этом расходившиеся по социальным сетям сообщения содержали заведомо недостоверную общественно значимую информацию, которой придавался вид достоверной», – рассказали в полиции.

Как пояснили в ведомстве, такие действия создают угрозу общественной безопасности. Правоохранители нашли 18 человек, нарушивших закон. Девять человек уже наказали. Четверых кировчан оштрафовали на 30 тысяч рублей, еще пятерых жителей других муниципалитетов – на 15 тысяч. Остальные девять административных дел рассматривают суды.