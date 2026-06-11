Уронили стеллаж с товарами: в Кирове граждане устроили драку в магазине

Одного из хулиганов разыскивали за кражу. Фото: Елена КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в одиннадцать часов вечера сотрудникам поступил сигнал тревоги из магазина на улице Ленина.

На месте специалисты обнаружили двоих посетителей 1993 и 2007 годов рождения. Работник торговой точки объяснил, что между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку.

В процессе выяснения отношений хулиганы уронили стеллаж с товарами и разбили бутылку алкоголя.

В результате медики забрали 18-летнего кировчанина в больницу. Второго гражданина росгвардейцы передали полиции. Специалисты выяснили, что его разыскивали как подозреваемого в краже.