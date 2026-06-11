В Кирово-Чепецке ранее судимый мужчина ударил свою сожительницу ножом в грудь

Подозреваемый сам вызвал полицию и скорую помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения и его сожительница 1981 года рождения распивали алкоголь в квартире у родственников на улице Молодежной в Кирово-Чепецке.

Между гражданами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый схватил нож и ударил им потерпевшую в грудь. Спустя некоторое время мужчина осознал, что произошло, и сам вызвал скорую помощь и полицию. Специалисты задержали подозреваемого.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и проводят расследование.