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НовостиПроисшествия11 июня 2026 8:23

В Омутнинске 12-летний мальчик на мопеде сбил девочку

В Кировской области 12-летний мальчик на мопеде сбил 12-летнюю девочку
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 10 июня, в Омутнинске 12-летний мальчик на мопеде «Мальта» сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 21.50. 12-летний мальчик ехал на мопеде по переулку Репина. Неподалеку от дома №25 юный водитель сбил 12-летнюю девочку.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека.