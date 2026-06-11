В Омутнинске 12-летний мальчик на мопеде сбил девочку

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 10 июня, в Омутнинске 12-летний мальчик на мопеде «Мальта» сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 21.50. 12-летний мальчик ехал на мопеде по переулку Репина. Неподалеку от дома №25 юный водитель сбил 12-летнюю девочку.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека.