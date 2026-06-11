В Кирове пропала 15-летняя девочка: ее ищут третий день

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшую Бояринцеву Анну Сергеевну 2011 года рождения. Об этом сообщили в местном отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 15-летняя девочка пропала во вторник, 9 июня. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост – пропавшей 172 сантиметра, она худощавого телосложения с длинными темно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Девочка была одета в белую футболку с черными рукавами, черные широкие брюки, белые кроссовки и черную кепку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (912) 373-03-16, 8 (905) 870-59-30, 8 (800) 700-54-52 или 112.