Суд вернул 58-летней жительнице Кирова право на досрочную пенсию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове суд вернул 58-летней местной жительнице право на досрочную пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Кировчанке хотела, чтобы в ее специальный трудовой стаж включили период с 1982 по 1984 годы. В это время горожанка трудилась на сельскохозяйственном предприятии. Однако женщине незаконно отказали.

«Решение было мотивировано отсутствием сведений об уплате работодателем страховых взносов», – рассказали в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство направило иск в суд. В итоге спорный период трудовой деятельности был доказан. Права женщины восстановили. Ей произвели соответствующий перерасчет.