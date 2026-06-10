В Кирове четыре маршрута перейдут к перевозчику «КировПассажирАвтотранс»

В начале этого года увеличилось количество жалоб на маршруты, следующие по Старомосковскому тракту. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Кирова прошло заседание комиссии по изменениям маршрутов общественного транспорта из-за расторжения муниципального контракта с ООО «Камел-Авто». Маршруты, которые раньше обслуживал этот перевозчик, передадут АО «АТП», АО «КПАТ» и ООО ТЭП «Трансавто К».

С 16 июня автобусы «КировПассажирАвтотранса» выйдут на маршруты №90, 104, 146 и 143. Автотранспортное предприятие займется маршрутами №70, 129 и 136, а «Трансавто К» будет возить пассажиров по маршрутам №19, 26, 50 и 67.

Начальник отдела транспорта Алексей Микрюков рассказал, что на некоторых маршрутах немного изменят расписание и количество машин. Это связано с тем, что на линии выйдут автобусы большого класса. Конечные остановки маршрутов №104, 146, 129 и 136 перенесут с улицы Некрасова, 10 на автовокзал, а 90-й маршрут останется беспересадочным и автобусы снова будут ездить до остановки «ТЭЦ-5», как это было до января.

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте Центральной диспетчерской службы.