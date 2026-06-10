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НовостиОбщество10 июня 2026 10:47

Весенний сезон охоты на медведя в Кировской области завершился 10 июня

Охотники обязаны сообщить о добыче в течение 10 дней
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Нарушителям грозит отказ в выдаче разрешений на лося, медведя и кабана на целый год.

Нарушителям грозит отказ в выдаче разрешений на лося, медведя и кабана на целый год.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области завершился весенний период охоты на медведя. В региональном министерстве напомнили охотникам, что после добычи зверя или после того, как закончится срок действия разрешения, нужно обязательно отчитаться.

У охотников есть ровно 10 дней, чтобы направить сведения о добытом медведе. Сделать это надо по месту получения разрешения. Если промедлить или вовсе проигнорировать требование, то в течение следующего года человеку откажут в выдаче новых разрешений на охоту. Это касается в том числе права на добычу лося, медведя или кабана.

Подать данные можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в Многофункциональных центрах, отправить почтовым письмом или принести лично по адресу: Киров, улица Никитская, 82, кабинеты 4 и 12.