В Белой Холунице отменили автобусы №2 и №4 из-за нехватки водителей

Власти обещают вернуть транспорт осенью, жители обратились в прокуратуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Белой Холуницы жалуются на проблемы с общественным транспортом. Там в середине мая отменили городские маршруты №2 и №4. Причиной, по данным властей, стала нехватка водителей. Как рассказали в ОНФ, на этих автобусах жители отдаленного микрорайона Сосновка и деревни Федосята добирались на работу, в больницу и возили детей в детский сад.

Сначала власти обещали временно объединить маршруты №2 и №4 в один и автобус должен был ходить раз в час, однако люди говорят, что не видят его. Если он и выходит на линию, то точно не по расписанию. Жители Сосновки даже провели эксперимент и устроили дежурство на конечной остановке. С 11 до 15 часов автобус так и не приехал.

Как рассказали в Народном фронте местные жители, те, у кого нет своих машин, вынуждены вызывать такси. Утром поездка в детский сад обходится в 200 рублей. Обратно в целях экономии люди идут пешком. До Сосновки это около трех километров, а до Федосят - больше четырех.

В администрации Белохолуницкого района обещают вернуть автобусы осенью. Чиновники настаивают, что сдвоенный маршрут работает, но тогда возникает вопрос о контроле за фактическим выходом автобуса в рейс. Жители уже направили обращение в прокуратуру.