На туристическом форуме в Москве представили квест к 90-летию Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве представили квест к 90-летию Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Форум начался в среду, 10 июня, на ВДНХ. Мероприятие продлится до 15 июня включительно. Кировская область представила два стенда: туристическую экспозицию, приуроченную к 90-летию региона и оформленную по мотивам дымковской игрушки с отсылкой к ключевым брендам региона – «Ворота Русского Севера», «Родина Ивана Царевича» и «Столица рассветов», а также стенд промышленного туризма, где через VR-презентации предприятий «Омутнинский металлургический завод», «Нанолек» и «Кировский компрессор» раскрывается инвестиционный потенциал региона.

Туристический стенд Кировской области посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и зампред Госдумы Виктория Абрамченко. Губернатор Александр Соколов представил гостям ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма.

Руководитель региона отметил, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» создано 10 маршрутов в районах области. На семи из них внедрили навигацию с использованием QR-кодов. Губернатор также представил одно из ключевых мероприятий к 90-летию Кировской области – квест по всем муниципалитетам региона.

«Мы хотим, чтобы как можно больше жителей России узнали о нашем регионе и захотели к нам приехать – встретить рассвет над Вяткой, увидеть настоящую русскую зиму, попробовать вятскую кухню, услышать звон колоколов старинных храмов, посетить более 100 достопримечательностей. Это и есть квест. Сегодня в нем участвуют более тысячи человек из разных регионов России. Все они загрузили мобильное приложение «Вятка на ладони», – сказал Соколов

Губернатор продемонстрировал Чернышенко и Абрамченко, как работает приложение и пригласил их на юбилей Кировской области.