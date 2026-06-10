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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:54

В Кирове сотрудники ФСБ и СК задержали главу «Вятавтодора» Олега Семакова

Руководитель дорожной компании перестал выходить на связь 6 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Семакова обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Семакова обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники кировского управления ФСБ и Следственного комитета задержали руководителя дорожной компании «Вятавтодор» Олега Семакова. Об этом сообщил MAX-канал «Personal Opinion».

Оказалось, что чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере. Автор канала Роман Данилин отметил, что Семаков пропал с радаров еще 6 июня и перестал появляться в соцсетях.

Отмечается, что губернатор Кировской области Александр Соколов в курсе ситуации и готовит крайне жесткое заявление в адрес взяточников.