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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:18

В Куменах «Лада Гранта» сбила 14-летнего велосипедиста

В Кировской области водитель «Лады» сбил 14-летнего велосипедиста
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 9 июня, в Куменах водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 14-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 17.15. 59-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по улице Гагарина. Неподалеку от дома №37А отечественный автомобиль сбил 14-летнего мальчика. Подросток передвигался на велосипеде.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил велосипедист. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности четыре человека.