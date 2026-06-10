Попросили СНИЛС: мошенники украли у жительницы Даровского более 9 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
По данным УМВД России по Кировской области, все началось с того, что 43-летнй жительнице Даровского позвонил неизвестный и попросил у нее СНИЛС.
После этого с женщиной связались лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Они убедили потерпевшую в том, что мошенники получили ее личные данные и теперь могут оформить кредит и финансировать Украину.
Чтобы избежать ответственности и спасти деньги, напуганная гражданка последовала инструкциям злоумышленников. Она сняла в банке 5 миллионов рублей и отдала их некому курьеру.
На этом мошенники не остановились. Они сообщили женщине, что на купюрах нашли чьи-то отпечатки пальцев и следы наркотиков. Тогда потерпевшая сняла еще 4,2 миллиона рублей и передала их незнакомцу якобы для очередной проверки.
Только когда лжесотрудники перестали выходить на связь, гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и расследуют его.