Попросили СНИЛС: мошенники украли у жительницы Даровского более 9 млн рублей

Злоумышленники запугали потерпевшую. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным УМВД России по Кировской области, все началось с того, что 43-летнй жительнице Даровского позвонил неизвестный и попросил у нее СНИЛС.

После этого с женщиной связались лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Они убедили потерпевшую в том, что мошенники получили ее личные данные и теперь могут оформить кредит и финансировать Украину.

Чтобы избежать ответственности и спасти деньги, напуганная гражданка последовала инструкциям злоумышленников. Она сняла в банке 5 миллионов рублей и отдала их некому курьеру.

На этом мошенники не остановились. Они сообщили женщине, что на купюрах нашли чьи-то отпечатки пальцев и следы наркотиков. Тогда потерпевшая сняла еще 4,2 миллиона рублей и передала их незнакомцу якобы для очередной проверки.

Только когда лжесотрудники перестали выходить на связь, гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и расследуют его.