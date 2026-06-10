Продавщица пыталась остановить: двое кировчан украли пиво и водку

Патрульные нашли нарушителей по приметам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в шесть часов утра сотрудники получили сигнал тревоги из магазина на улице Ленина.

На месте специалисты обнаружили продавщицу. Женщина объяснила, что двое посетителей взяли с прилавка по бутылке водки и пива и хотели уйти, не заплатив.

Работница магазина попыталась самостоятельно задержать нарушителей, но те лишь оттолкнули ее и покинули помещение. По приметам росгвардейцы нашли обоих молодых людей. Первого задержали в районе улицы Ленина, а второго - рядом с Морозовской.

В результате граждан 2000 года рождения передали полиции для дальнейшего разбирательства.