В Кирове мужчина бросил на проезжую часть самодельную бомбу перед машиной

У него дома нашли еще один готовый зажигательный снаряд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД по Кирову позвонили очевидцы и рассказали, что на улице Зеленина неизвестный мужчина бросил на дорогу какой-то предмет. Тот с громким хлопком мгновенно загорелся прямо перед проезжавшей машиной. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские быстро нашли нарушителя. Им оказался 41-летний местный житель, который раньше уже был судим. Мужчина признался, что перед этим выпивал, а потом решил проверить на деле самодельную конструкцию, которую собрал ее из пластиковой бутылки, петард и горючей жидкости. Опасный эксперимент он устроил прямо на дороге. При обыске у задержанного нашли еще одну похожую зажигательную бомбу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство).