Житель ЗАТО Первомайский оштрафован на 3 тысячи за мат в адрес продавца

Прокуратура направила в суд уголовное дело об истязании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО Первомайский привлекла к ответственности 40-летнего местного жителя, который публично оскорбил продавщицу в магазине и обматерил ее.

Как пояснили в ведомстве, суд назначил штраф в размере 3 тысячи рублей, но на этом история не закончилась. В ходе проверки выяснилось, что весь февраль 2026 года мужчина систематически избивал свою 60-летнюю мать. Пожилая женщина испытывала физическую боль и нравственные страдания.

Эти деяния квалифицировали по части 1 статьи 117 Уголовного кодекса (истязание). Прокурор утвердил обвинительный акт, и дело направили в суд.