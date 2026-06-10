В Слободском районе КамАЗ сбил девятилетнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 9 июня, в Слободском районе КамАЗ с полуприцепом сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 13.40 в деревне Подгорена. 31-летний мужчина ехал за рулем КамАЗа по улице Центральной. Неподалеку от дома №22 фура сбила девятилетнюю девочку.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности четыре человека.