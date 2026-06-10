Житель Котельнича погасил долг по алиментам после беседы с приставом

44-летний житель Котельнича погасил долг по алиментам в 100 тысяч рублей после беседы с приставом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В отделении судебных приставов по городу Котельничу и Котельничскому району закрыли исполнительное производство о взыскании алиментов. 44-летний местный житель задолжал своим несовершеннолетним детям больше 100 тысяч рублей.

Мужчина сам пришел на прием к приставу. В ходе разговора ему показали расчет суммы долга и объяснили, что будет, если он и дальше не станет платить. Ему пригрозили арестом банковских счетов и другими принудительными мерами. Должник не стал ждать, пока приставы начнут действовать. Он быстро погасил всю задолженность по алиментам и заплатил исполнительский сбор.