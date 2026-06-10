Судоходная часть Вятки в Кировской области достигнет 68 километров в 2026 году

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

К концу 2026 года в Кировской области протяженность участков реки Вятка, пригодных для грузового судоходства, достигнет 68 километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В кировский речной порт прибыла последняя партия строительного груза по пилотному проекту. Барже-буксирный состав преодолел 270 километров. В Киров доставили 1300 тонн щебня. Этот материал потребуется для того, чтобы ремонтировать региональные и местные дороги. В частности, работы будут проводиться по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Всего с начала навигации в Кировскую область водным путем доставили около 2 тысяч тонн щебня.

«Использование речного транспорта позволило оптимизировать логистику, обеспечить дорожные службы сырьем и существенно снизить нагрузку на автомобильные дороги», – говорится в сообщении.

В Кировской области возрождают и развивают речную инфраструктуру. Благодаря дноуглублению в регионе возобновляют регулярное грузовое сообщение. Ожидается, что к концу года общая протяженность участков Вятки, пригодных для прохода грузовых судов, составит 68 километров.