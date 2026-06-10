В Кирово-Чепецке за 1,4 млн рублей обновили кровлю художественной школы

Фото: пресс-служба Кирово-Чепецкой городской Думы

В Кирово-Чепецке обновили кровлю художественной школы, на эти цели потратили около 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

Ремонт крыши – очередной проект Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Подрядчик обновил более 700 квадратных метров кровли. Для этого рабочие использовали ПВХ-мембрану. Этот материал позволяет обеспечить повышенную надежность. При этом ремонт можно проводить без демонтажа всего покрытия. На выполнение работ выделяли около 1,4 млн рублей.

«Свое одобрение проекту выразила и сама природа: прошедший утром дождь не вызвал ни малейших протечек, подтвердив высокое качество ремонта», – говорится в сообщении.