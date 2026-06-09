В Кирове водитель сбил 24-летнего пешехода: его разыскивают

В понедельник, 8 июня, в Кирове водитель сбил 24-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в 17.20. Неизвестный автомобиль ехал по Студенческому проезду. Неподалеку от дома №23 машина сбила молодого человека.
«В результате происшествия пешеход получил травмы», – говорится в сообщении.
Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.
Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.