Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 14:11

В Кирове водитель сбил 24-летнего пешехода: его разыскивают

В Кирове водитель сбил 24-летнего молодого человека и скрылся с места ДТП
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 8 июня, в Кирове водитель сбил 24-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17.20. Неизвестный автомобиль ехал по Студенческому проезду. Неподалеку от дома №23 машина сбила молодого человека.

«В результате происшествия пешеход получил травмы», – говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.