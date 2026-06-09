В Кирове водитель сбил 24-летнего пешехода: его разыскивают

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 8 июня, в Кирове водитель сбил 24-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17.20. Неизвестный автомобиль ехал по Студенческому проезду. Неподалеку от дома №23 машина сбила молодого человека.

«В результате происшествия пешеход получил травмы», – говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.