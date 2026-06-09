В Госдуме предложили ввести «бабушкин капитал» по примеру Кировской области

Выплаты стартуют в Кировской области с 1 июля, инициатива вышла на федеральный уровень. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести «бабушкин и дедушкин капитал» для поддержки российских семей. Примером послужила Кировская область, где уже приняли закон о выплатах пенсионерам за уход за внуками. Там размер пособия достигает 45 794 рублей, если мать родила ребенка до 24 лет, и 38 203 рублей, если мать старше 25 лет.

Инициативу внесли депутаты регионального отделения «Единой России» и губернатор Александр Соколов. Ее поддержали Совет Федерации, Госдума и другие партии. Теперь обсуждение вышло на федеральный уровень. По словам Буцкой, такой капитал поможет старшему поколению активнее участвовать в воспитании внуков, как раньше это было нормой.

Эксперты, в том числе доцент Института демографии НИУ ВШЭ Елена Чурилова и профессор УрФУ Анна Багирова, считают, что «бабушкина зарплата» особенно важна для многодетных семей. Она положительно влияет на самочувствие и продолжительность жизни пожилых людей. Инициаторы называют эту меру инструментом возрождения традиционной модели воспитания. По их мнению, она снижает нагрузку на родителей и позволяет старшему поколению активнее включаться в семейную жизнь.

Зампредседателя Заксобрания Кировской области Ирина Морозова отметила, что такая поддержка помогает молодым родителям увереннее планировать будущее. Депутат Борис Веснин напомнил, что закон дополняет проект «Зарплата мамам» и получил федеральную поддержку. Парламентарий Согомон Аракелян подчеркнул, что важно быстро внедрять подобные инициативы для укрепления института семьи. Выплаты бабушкам и дедушкам начнутся в Кировской области с 1 июля.