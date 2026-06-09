42-летний Сергей Русиновский из Подосиновского района погиб на СВО

19 апреля 2025 года Сергей Русиновский принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Подосиновского района сообщила о гибели 42-летнего бойца Сергея Русиновского. Он погиб при выполнении боевой задачи на специальной военной операции.

Сергей родился 3 мая 1983 года в деревне Шубино-Раменье Подосиновского района. В 1986 году его семья переехала в деревню Дорожаица. Он окончил Демьяновскую среднюю школу в 1998 году, потом долго работал трактористом в совхозе «Подосиновский». После этого трудился оператором паросилового хозяйства на местном комбинате.

19 апреля 2025 года Сергей Русиновский решил заключить контракт с Минобороны и вскоре отправился защищать родину. Боец служил в звании рядового, а 16 августа он погиб. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Прощание и гражданская панихида прошла 9 июня в храме Сергия Радонежского в поселке Демьяново.