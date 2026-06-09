Пьяный кировчанин устроил взрыв на дороге перед проезжавшим авто: его задержали

В Кирове мужчину задержали за взрыв на дороге перед проезжавшим автомобилем Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове ранее судимого 41-летнего местного жителя, устроившего взрыв, подозревают в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент произошел на улице Зеленина. Мужчина бросил на дорогу предмет, который после громкого хлопка мгновенно загорелся прямо перед проезжавшим автомобилем. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Полицейские нашли подозреваемого. Фигуранта задержали у него дома. Кировчанина рассказал, что выпивал, а затем решил проверить в действии самодельную конструкцию, собранную из пластиковой бутылки, пиротехники и горючей жидкости.

«Опасный эксперимент он устроил прямо на дороге», – говорится в сообщении.

Правоохранители и изъяли у задержанного еще один аналогичный готовый зажигательный снаряд. Полиция завела уголовное дело о хулиганстве.

«Расследование продолжается», – добавили в ведомстве.