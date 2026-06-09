Уржумская школа искусств получила новые пианино, домры и звуковое оборудование

В рамках нацпроекта «Семья» Уржумской детской школе искусств в 2026 году была выделена субсидия на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

В Уржумской детской школе искусств сообщили о поступлении новых инструментов и оборудования. В 2026 году учебному заведению выделили субсидию в рамках национального проекта «Семья». Деньги пошли на приобретение музыкальных инструментов, оснащения и учебных материалов.

Школа закупила акустические пианино, домры, деревянные ложки, бубны и комплектующие для инструментов. Также поступило профессиональное звуковое оборудование и оргтехника: интерактивные комплекты, проекторы, компьютеры, ноутбуки и лазерный принтер. В классах появились новые ученические столы и стулья, стенды, пюпитры и планшеты для юных художников, кроме того, пополнился натюрмортный фонд.